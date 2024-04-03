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Сегодня, 12:35

Вахания — о Евро-2024: «Сейчас в сборной Грузии очень сильное поколение футболистов. Горд за них»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Ростова» Илья Вахания, имеющий грузинские корни, в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024.

«Был очень рад за сборную Грузии. Смотрел матч. В моменте, когда на поле выбежали все болельщики, было очень круто! От увиденного просто мурашки по коже. Очень горд за них. Знакомых футболистов из сборной нет, просто на некоторых подписан в соцсетях. Сейчас в Грузии очень сильное поколение футболистов», — сказал Вахания «СЭ».

Сборная Грузии обыграла Грецию в серии пенальти и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы (0:0, пен. 4:2). Грузия сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.

Сборная Грузии по футболу
Илья Вахания
Чемпионат Европы по футболу
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