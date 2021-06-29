Двойник Клоппа выпил пиво и зажег с английскими болельщиками перед матчем Евро с Германией
19:10
Сборные Англии и Германии проводят в Лондоне матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Среди английских болельщиков возле стадиона «Уэмбли» оказался двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Фанат был одет, как немецкий специалист, и был крайне похож на него внешне.
Он сидел на плечах болельщика английской сборной, пил пиво и эмоционально выкрикивал кричалку.
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