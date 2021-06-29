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Двойник Клоппа выпил пиво и зажег с английскими болельщиками перед матчем Евро с Германией

19:10
Юрген Клопп. Фото Getty Images
Юрген Клопп. Фото Getty Images
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Сборные Англии и Германии проводят в Лондоне матч 1/8 финала чемпионата Европы.

Среди английских болельщиков возле стадиона «Уэмбли» оказался двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Фанат был одет, как немецкий специалист, и был крайне похож на него внешне.

Он сидел на плечах болельщика английской сборной, пил пиво и эмоционально выкрикивал кричалку.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/linziramma/status/1409882588609658884

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля