Два арбитра, судившие матчи сборной России, покинули Евро. Маккели остался
По данным «СЭ», пять главных арбитров, работавших в ходе группового турнира Евро-2020, покинули Стамбул, где живут все судьи, за исключением видеоарбитров, и вернулись домой. Больше не получат назначений Орель Гринфельд (Израиль), Клеман Тюрпен (Франция), Иштван Ковач (Румыния), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия) и Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).
Тюрпен и Матеу Лаос судили, в том числе, игры с участием российской команды: Бельгия — Россия (3:0) и Россия — Дания (1:4). Повезло Данни Маккели, который обслуживал матч Финляндия — Россия (0:1). Несмотря на ошибку, допущенную им во встрече Турция — Италия (0:3), в которой он не назначил пенальти, голландец остался и уже получил очередное назначение. Он будет судить игру 1/8 финала Англия — Германия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю