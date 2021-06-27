«Если обсуждаются очки эксперта — значит, наш футбол совсем деградировал». Талалаев — о своем имидже в студии «Матч ТВ»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу ажиотажа, который вызвал его внешний вид во время одного из эфиров на «Матч ТВ». Во время разговора в студии на нем были надеты солнцезащитные очки, что рассмешило многих пользователей интернета.
— Когда начнут обсуждать не только очки, но и мои трусы или носки — значит, наступила настоящая популярность! Есть куда расти, — сказал Талалаев. — Если серьезно, лишний раз убеждаюсь, что сегодня у нас форма преобладает над содержанием. Если обсуждаются очки эксперта — значит, наш футбол совсем деградировал.
Полностью интервью с Талалаевым читайте — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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