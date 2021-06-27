Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу ажиотажа, который вызвал его внешний вид во время одного из эфиров на «Матч ТВ». Во время разговора в студии на нем были надеты солнцезащитные очки, что рассмешило многих пользователей интернета.

— Когда начнут обсуждать не только очки, но и мои трусы или носки — значит, наступила настоящая популярность! Есть куда расти, — сказал Талалаев. — Если серьезно, лишний раз убеждаюсь, что сегодня у нас форма преобладает над содержанием. Если обсуждаются очки эксперта — значит, наш футбол совсем деградировал.

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