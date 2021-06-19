Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрией и Францией. На 23-й минуте венгерский форвард Адам Салаи получил тепловой удар и был вынужден покинуть поле.

«К матчам в жаркую погоду нужно специально готовиться. Я сталкивался с этим в своей карьере. Играть в жару можно, но необходима подготовка. Нужно пить больше соленую воду с необходимыми витаминами. Простая вода тут не поможет. Мы брали специальную немецкую воду, которая сочетала весь комплекс: соль, сода, витамины, кислота. Если это соблюдать, тогда погода не страшна», — сказал доктор Лю «СЭ».

Также Лю объяснил большую травматичность на чемпионате Европы.

«На этом Евро уже очень много инцидентов, связанных со здоровьем футболистов. Я ожидал такой исход, футболисты устали после национальных чемпионатов. Здесь нагрузки совершенно вредны. Умные тренера при подготовке к большим турнирам сборных не дают больших нагрузок, просто поддерживают форму футболистов. Нагрузки после долгого сезона результат не дадут, только повысят травматичность», — добавил Лю.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.