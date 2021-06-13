Де Йонг не считает сборную Голландии фаворитом Евро-2020
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, чего ждет от матча 1-го тура Евро-2020 с Украиной.
«Не думаю, что мы являемся фаворитами Евро-2020. Но мы приложим все усилия, чтобы побороться за титул.
Мы смотрели видео по Украине, и я знаю нескольких игроков команды. Видел, как они играют. Считаю, что это хорошая команда с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник", — приводит слова де Йонг сайт УЕФА.
Матч Украины с Голландией состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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andy1962
ее уже никто не считает фаворитом, но пошуметь может. Полагаю также, что после случая с малазийским лайнером, количество наших болельщиков сб Голландии резко уменьшилось, вне зависимости от того, кто там прав . Голодранцы и в этом и в других случаях занимают резко антироссийскую позицию.
13.06.2021