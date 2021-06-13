Де Йонг не считает сборную Голландии фаворитом Евро-2020

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, чего ждет от матча 1-го тура Евро-2020 с Украиной.

«Не думаю, что мы являемся фаворитами Евро-2020. Но мы приложим все усилия, чтобы побороться за титул.

Мы смотрели видео по Украине, и я знаю нескольких игроков команды. Видел, как они играют. Считаю, что это хорошая команда с очень качественным составом. Их отличает организация игры. Они показывают солидный футбол, так что это серьезный соперник", — приводит слова де Йонг сайт УЕФА.

Матч Украины с Голландией состоится сегодня, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).