Полузащитник сборной Украины Цыганков пропустит матч с Голландией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что полузащитник Виктор Цыганков пропустит матч первого тура группового турнира Евро-2020 против Голландии.
«Его участие в игре невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность получше подготовиться, посмотрим, как его нога будет реагировать. Мы не будем рисковать футболистами из-за одной игры», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».
В сезоне-2020/21 Цыганков провел 34 матча за киевское «Динамо», на счету 23-летнего украинца 15 голов и 9 результативных передач.
Матч Голландия — Украина состоится сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю