Путин заявил, что его не задела новая форма сборной Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, как он относится к новой форме сборной Украины.

По словам президента, его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма, так как новизны в позиции Киева нет, сообщает ТАСС 9 июня.

7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка украинцев на Евро-2020 соответствует всем правилам организации. 8 июня РФС обратился в УЕФА по этому поводу.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.