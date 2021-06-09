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Путин заявил, что его не задела новая форма сборной Украины

20:19
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин рассказал, как он относится к новой форме сборной Украины.

По словам президента, его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма, так как новизны в позиции Киева нет, сообщает ТАСС 9 июня.

7 июня в пресс-службе УЕФА заявили, что экипировка украинцев на Евро-2020 соответствует всем правилам организации. 8 июня РФС обратился в УЕФА по этому поводу.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11611403

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Евгений Петров все материалы автора