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Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины не будет играть на ничью в матче с Австрией

23:20
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Андрей Шевченко. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии на Евро-2020.

«Австрия — солидная команда с очень качественными игроками, — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА 20 июня. — Это очень компактная, силовая команда, со своим ярко выраженным стилем. Мы с уважением относимся к этому сопернику и ожидаем хорошего матча. Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне, это будет принципиальный поединок.

Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть. Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат.

Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест. Австрия — очень сильный соперник. В их составе есть хорошие исполнители, в частности — Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

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