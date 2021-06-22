Лучшим игроком матча Евро-2020 Финляндия — Бельгия признан полузащитник Кевин Де Брейне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии победила Финляндию (2:0) в заключительном матче группового этапа турнира. Лукаш Градецки забил автогол. Второй мяч после передачи Де Брейне забил Ромелу Лукаку.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков.