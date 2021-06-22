Де Брейне признан лучшим игроком матча Финляндия — Бельгия
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Финляндия — Бельгия признан полузащитник Кевин Де Брейне, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Бельгии победила Финляндию (2:0) в заключительном матче группового этапа турнира. Лукаш Градецки забил автогол. Второй мяч после передачи Де Брейне забил Ромелу Лукаку.
Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/
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