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Де Брейне признан лучшим игроком матча Финляндия — Бельгия

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Лучшим игроком матча Евро-2020 Финляндия — Бельгия признан полузащитник Кевин Де Брейне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии победила Финляндию (2:0) в заключительном матче группового этапа турнира. Лукаш Градецки забил автогол. Второй мяч после передачи Де Брейне забил Ромелу Лукаку.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков.

Финляндия — Бельгия

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/

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