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Сборная России во второй раз потерпела два крупных поражения на Евро

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21 июня. Копенгаген. Россия - Дания - 1:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия - Дания - 1:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и, заняв последнее место в группе, покинула чемпионат Европы.

Команда Станислава Черчесова стала лишь третьей в истории Евро, кому пришлось дважды за турнир испытать горечь крупного поражения.

Ранее по два разгрома за месяц получали датчане в 2000 году и россияне под руководством Гуса Хиддинка в бронзовом 2008-м.

Команды, проигравшие с крупным счетом два матча чемпионата Европы

Турнир

Команда

Тренер

Разгромы

Стадия

Матч

2000

Дания

Бо Юханссон

Гр.турнир

Франция — 0:3

Гр.турнир

Голландия — 0:3

2008

Россия

Гус Хиддинк

Гр.турнир

Испания — 1:4

1/2 финала

Испания — 0:3

2021

Россия

Станислав Черчесов

Гр.турнир

Бельгия — 0:3

Гр.турнир

Дания — 1:4

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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