Сборная России во второй раз потерпела два крупных поражения на Евро

Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и, заняв последнее место в группе, покинула чемпионат Европы.

Команда Станислава Черчесова стала лишь третьей в истории Евро, кому пришлось дважды за турнир испытать горечь крупного поражения.

Ранее по два разгрома за месяц получали датчане в 2000 году и россияне под руководством Гуса Хиддинка в бронзовом 2008-м.

Команды, проигравшие с крупным счетом два матча чемпионата Европы