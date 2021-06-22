Сборная России во второй раз потерпела два крупных поражения на Евро
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Сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 и, заняв последнее место в группе, покинула чемпионат Европы.
Команда Станислава Черчесова стала лишь третьей в истории Евро, кому пришлось дважды за турнир испытать горечь крупного поражения.
Ранее по два разгрома за месяц получали датчане в 2000 году и россияне под руководством Гуса Хиддинка в бронзовом 2008-м.
Команды, проигравшие с крупным счетом два матча чемпионата Европы
|
Турнир
|
Команда
|
Тренер
|
Разгромы
|
|
|
|
|
Стадия
|
Матч
|
2000
|
Дания
|
Бо Юханссон
|
Гр.турнир
|
Франция — 0:3
|
|
|
|
Гр.турнир
|
Голландия — 0:3
|
2008
|
Россия
|
Гус Хиддинк
|
Гр.турнир
|
Испания — 1:4
|
|
|
|
1/2 финала
|
Испания — 0:3
|
2021
|
Россия
|
Станислав Черчесов
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 0:3
|
|
|
|
Гр.турнир
|
Дания — 1:4
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