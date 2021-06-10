Де Брейне не тренируется со сборной Бельгии перед матчем Евро-2020 с Россией
19:25
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне не участвовал в тренировке национальной команды перед вылетом в Санкт-Петербург на матч Евро-2020 с Россией, сообщает Nieuwsblad.be.
По информации источника, 29-летний футболист находился рядом с полем без бутс и не участвовал в занятиях.
В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) Де Брейне получил перелом носа и левой глазницы. Матч против сборной России бельгийцы проведут 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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