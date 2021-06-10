Дрис Мертенс считает сборную России грозным соперником

Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евро-2020 с Россией.

«Россия — грозный соперник. Они отлично обучены и знают, что делать на поле. Россияне научились использовать свои сильные стороны и адаптировали игру под Дзюбу. К тому же, они играют дома. Сколько времени я пробуду на турнире? Не знаю. Сейчас главное выйти против России», — цитирует Мертенса Nieuwsblad.be.

12 июня российская национальная команда встретится со сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы. Начало — в 22.00 (мск).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.