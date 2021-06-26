Челустка считает, что сборная Нидерландов невероятно сильна в атаке
Защитник сборной Уэльса Ондржей Челустка поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Нидерландов.
«Наш соперник невероятно силен в атаке, голландцы очень техничны, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Они идут вперед большими силами, создают много опасных моментов и забивают.
Что касается мощи нападения, то Нидерланды на этом турнире примерно на одном уровне с Англией. Возможно, противостоять им еще более некомфортно, чем англичанам из-за того, что голландцы ротируют состав и гибко меняют позиции".
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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