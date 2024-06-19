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Сегодня, 19:00

Дания — Англия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Дания сыграет с Англией на чемпионате Европы 20 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гарри Кейн (сборная Англии).
Фото Reuters

Сборные Дании и Англии сыграют в матче группового этапа Евро-2024 в четверг, 20 июня. Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями встречи Дания — Англия можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется телеэфир в 18.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Датская сборная стартовала на Евро с ничьей в матче против Словении — 1:1. Англичане в первой игре ЧЕ-2024 обыграли Сербию с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Дания
Англия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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