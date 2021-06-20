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Червиченко — о словах датского защитника: «Обычно соперника лучше не злить, но мы не можем обыграть Данию»

13:31
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который поделился ожиданиями от матча против России.

Ранее защитник сборной Дании Янник Вестергор выразил уверенность в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«В этих словах все — психологическое давление и внутренняя мотивация, — сказал Червиченко «СЭ». — Вы знаете, соперника перед игрой лучше не злить, ибо может огрызнуться. Но мы объективно не можем обыграть Данию на их поле. И датчане в это верят. Обычно, когда у соперника шапкозакидательское настроение, есть хороший шанс. Объективно мы выглядим хуже. А у Дании этот матч ставит весь турнир на карту. Они себя накачивают, готовятся психологически».

Червиченко также считает, что у сборной России есть шансы на ничью.

«Тем не менее, вчерашние матчи на Евро немного обнадеживают нас. Франция и Испания сыграли вничью против не самых сильных соперников. Хотя датчане — это не французы и не испанцы. Если все в нашей сборной соберутся с силами, выйдет правильный состав, то вполне можем скатать ничью», — добавил Червиченко.

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

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