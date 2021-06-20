Червиченко — о словах датского защитника: «Обычно соперника лучше не злить, но мы не можем обыграть Данию»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который поделился ожиданиями от матча против России.
Ранее защитник сборной Дании Янник Вестергор выразил уверенность в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.
«В этих словах все — психологическое давление и внутренняя мотивация, — сказал Червиченко «СЭ». — Вы знаете, соперника перед игрой лучше не злить, ибо может огрызнуться. Но мы объективно не можем обыграть Данию на их поле. И датчане в это верят. Обычно, когда у соперника шапкозакидательское настроение, есть хороший шанс. Объективно мы выглядим хуже. А у Дании этот матч ставит весь турнир на карту. Они себя накачивают, готовятся психологически».
Червиченко также считает, что у сборной России есть шансы на ничью.
«Тем не менее, вчерашние матчи на Евро немного обнадеживают нас. Франция и Испания сыграли вничью против не самых сильных соперников. Хотя датчане — это не французы и не испанцы. Если все в нашей сборной соберутся с силами, выйдет правильный состав, то вполне можем скатать ничью», — добавил Червиченко.
После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
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