Тренер сборной Финляндии считает матч против Бельгии самым важным в истории команды

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал, что предстоящий матч группового турнира Евро-2020 против команды Бельгии является самым важным.

«Чувствую себя уверенно перед завтрашним матчем. С нетерпением жду, чтобы показать на что мы способны. Это будет самый важный матч в истории сборной Финляндии. Все в наших руках, мы постараемся сделать все, чтобы осуществить нашу мечту», — сказал Канерва на пресс-конференции.

Матч Финляндия — Бельгия состоится на «Газпром Арене» 21 июня. После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у России и Финляндии по 3 балла, у датчан ни одного балла.