Черчесов заявил, что не согласен с критикой в адрес Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не согласен с критикой в адрес полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука после Евро-2020.

«Головин и Миранчук получили много критики, с чем я не согласен. На прошлом сборе я уже отмечал и в личной беседе, и в прессе, что Миранчук начинает ценить время, которое получает. В тех играх, где он выходил, он нам приносил реальную пользу. Он меняется, как личность. Естественно, он меня спрашивал, я ему посоветовал, что делать, он послушал и сделал, как хотел, не по моей просьбе перешел в «Аталанту». Прошел год — мы видим сдвиги. Я могу вам со стопроцентной гарантией сказать, что хвалил его на том сборе не для того, чтобы ему понравиться, а потому, что я это вижу. Моя задача — увидеть, еще раз убедиться, спросить помощника, правильно ли я все вижу. Сейчас Миранчук приехал на Евро. Я бы попросил потерпеть, потому что один созревает раньше, другой — позже.



По поводу Головина — есть требования, которые мы предъявляем, и есть задачи, на которые мы нацеливаем. По требованиям Головин выполнил практически все, неслучайно он стал самым выносливым игроком группового турнира. Он взрослеет, мы это видим, и сам на пресс-конференции перед последним матчем отметил, что ему надо ставить точки — голы, голевые передачи. На эти вещи мы его нацеливали, но по той или иной причине на этом турнире у него не получилось. И Головин, и Миранчук на этом турнире отработали на команду», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.