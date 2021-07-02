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Черчесов заявил, что Мухин был одним из лучших на тренировках сборной России

13:04
Максим Мухин. Фото Twitter
Максим Мухин. Фото Twitter
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос про омоложение команды.

— Почему необходимость омоложения команды стала вам ясна после одной игры Евро, а не трех лет до того?

— Надо было на Евро попадать. Нас ругают, что мы не заняли первое место в Лиге наций, хотя мы там начали использовать тех футболистов, кроме молодежки, на которых мы рассчитывали.

Я извиняюсь, Мухин начал играть 3 месяца назад. Если бы он три года назад играл, наверное, раньше бы появился. На каждой тренировке Мухин был один из лучших, если не лучшим. Почему он меньше времени играл — потому что видели, что ему надо немного времени стать более значимой фигурой в команде, чтобы чувствовал себя комфортнее. Как в компьютере, нажав на кнопку, в футболе не бывает.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости