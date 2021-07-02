Черчесов рассказал, почему не взял Смолова на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему форвард «Локомотива» Федор Смолов не попал в состав команды на Евро-2020.

«Федора не было несколько лет в сборной, не потому что не хотели, а потому что травмы, перешел в «Сельту», еще что-то. Из-за чемпионата мира такого не могло быть, мы не злопамятные, это абсолютно другая ситуация. Другое дело, у каждого свой характер, свои амбиции. Если игрок не был у нас в последнее время по той или иной причины, у нас уже формируются три нападающих. Если выбор стоял между Смоловым и Соболевым, то Заболотный был вне конкуренции.

Мое мнение было простое. Федя заслужил? Заслужил. Мы ему даем возможность быть первым номером? Нет, у нас есть капитан, который играет. Как с ролью запасного Федор справляется, мы знаем по ЧМ-2018. Роль основного нападающего сегодня мы ему не можем дать. Чтобы убедиться, прав я или нет, мы внесли его в запасной список. И ответ на мой вопрос он дал нам сам. Если футболист так отреагировал, находясь в расширенном списке, возможно, такой твит был бы, когда он попал бы на Евро. Если Смолов будет номер один на матч с Хорватией, то будет в сборной», — сказал Черчесов.