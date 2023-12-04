Булыкин оценил итоги жеребьевки чемпионата Европы по футболу

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил итоги жеребьевки финальной части чемпионата по футболу, отметив, что ему понравились все шесть групп.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

«Честно говоря, там любая группа, какую ни посмотри, радует глаз. И будет интересно посмотреть, кто и как будет играть. В некоторых группах больше грандов, в некоторых меньше, но все команды очень серьезные, и группы красивые», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.