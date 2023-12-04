Булыкин сравнил борьбу на Евро в группах и плей-офф

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущем формате чемпионата Европы по футболу, отметив, что вся основная борьба начнется со стадии плей-офф.

«Сейчас посмотрим, как в этом формате пройдет турнир. Мне в принципе все равно, как команды будут играть и в каких группах. Интересно уже, кто выходит из групп и на кого. В плей-офф начинается настоящая битва», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.