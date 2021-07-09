Британцы собрали деньги для юной немки, которую затравили за слезы после матча Евро
Британцы собрали деньги для юной немки, которую затравили за слезы после матча Евро
В Великобритании собрали деньги для юной болельщицы сборной Германии. Она попала в трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия (2:0).
После того, как эти кадры появились в соцсетях, многие болельщики сборной Англии начали оскорблять ее и насмехаться над ней. Болельщик из Уэльса Джон Хьюз решил собрать для нее деньги, чтобы доказать, что «не все в Великобритании ужасные люди».
Как сообщает BBC, Хьюзу удалось собрать 36 тысяч фунтов. Семья девочки получила эти деньги и выразила благодарность за поддержку. Вырученные средства будут направлены в детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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