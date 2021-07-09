Британцы собрали деньги для юной немки, которую затравили за слезы после матча Евро

В Великобритании собрали деньги для юной болельщицы сборной Германии. Она попала в трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия (2:0).

После того, как эти кадры появились в соцсетях, многие болельщики сборной Англии начали оскорблять ее и насмехаться над ней. Болельщик из Уэльса Джон Хьюз решил собрать для нее деньги, чтобы доказать, что «не все в Великобритании ужасные люди».

Как сообщает BBC, Хьюзу удалось собрать 36 тысяч фунтов. Семья девочки получила эти деньги и выразила благодарность за поддержку. Вырученные средства будут направлены в детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).