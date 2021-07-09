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Британцы собрали деньги для юной немки, которую затравили за слезы после матча Евро

17:39
Болельщица сборной Германии. Фото ВВС.
Болельщица сборной Германии. Фото ВВС.
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Британцы собрали деньги для юной немки, которую затравили за слезы после матча Евро

В Великобритании собрали деньги для юной болельщицы сборной Германии. Она попала в трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия (2:0).

После того, как эти кадры появились в соцсетях, многие болельщики сборной Англии начали оскорблять ее и насмехаться над ней. Болельщик из Уэльса Джон Хьюз решил собрать для нее деньги, чтобы доказать, что «не все в Великобритании ужасные люди».

Как сообщает BBC, Хьюзу удалось собрать 36 тысяч фунтов. Семья девочки получила эти деньги и выразила благодарность за поддержку. Вырученные средства будут направлены в детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу
Колумбия

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50

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Евгений Петров все материалы автора

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