РФС назначил дату первого заседания исполкома после Евро-2020
В четверг, 15 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание исполкома РФС, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Начало — в 12.00 по московскому времени.
Проект повестки дня будет опубликован на официальном сайте РФС позднее. Это будет первое заседание исполкома после завершения Евро-2020.
8 июля РФС объявил о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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