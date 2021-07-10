Бонуччи рассказал о преимуществах сборной Англии перед финалом Евро-2020

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи оценил готовность команды Англии перед финалом Евро-2020.

«У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Калверт-Льюин. Кейн — один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.

Два центральных защитника сборной Англии — Магуайр и Стоунс — обладают огромным опытом. Чтобы удивить их, потребуется большая хитрость. Иммобиле и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают, их критикуют, но они очень важны в плане командной работы. Это мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они отдадут все силы и могут сыграть решающую роль», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.