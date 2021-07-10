61 год назад сборная СССР победила Югославию в финале первого чемпионата Европы
10 июля сборная СССР в финале чемпионата Европы-1960 обыграла Югославию со счетом 2:1.
Первыми забили югославцы усилиями Милана Галича. Во втором тайме Слава Метревели сравнял счет, а на 113-й минуте Виктор Понедельник забил победный гол.
Турнир 1960 года стал первым розыгрышем чемпионата Европы. В 1/8 финала сборная СССР обыграла Венгрию (3:1, 1:0), в четвертьфинале Испания по политическим причинам отказалась играть с советской командой, а в полуфинале подопечные Гавриила Качалина обыграли Чехословакию (3:0).
Полный состав сборной СССР на чемпионате Европы-1960: Лев Яшин, Гиви Чохели, Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Слава Метревели, Валентин Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи. Главный тренер: Гавриил Качалин.
... а гол Виктора Понедельника в дополнительное время принес советской сборной золото??#ЕВРО2020 pic.twitter.com/7cO1smJAZQ— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 10, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Евгеша Батиков
не знал, что испанцы такие лошары)))
10.07.2021
Спринт
В 1960 году не было ни какого чемпионата Европы. Это первый розыгрыш Кубка Европы. Единственно - это был первый розыгрыш континентального титула для сборных команд стран Старого Света.
10.07.2021