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61 год назад сборная СССР победила Югославию в финале первого чемпионата Европы

11:45
Сборная СССР на Евро-1960. Фото Twitter
Сборная СССР на Евро-1960. Фото Twitter
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10 июля сборная СССР в финале чемпионата Европы-1960 обыграла Югославию со счетом 2:1.

Первыми забили югославцы усилиями Милана Галича. Во втором тайме Слава Метревели сравнял счет, а на 113-й минуте Виктор Понедельник забил победный гол.

Турнир 1960 года стал первым розыгрышем чемпионата Европы. В 1/8 финала сборная СССР обыграла Венгрию (3:1, 1:0), в четвертьфинале Испания по политическим причинам отказалась играть с советской командой, а в полуфинале подопечные Гавриила Качалина обыграли Чехословакию (3:0).

Полный состав сборной СССР на чемпионате Европы-1960: Лев Яшин, Гиви Чохели, Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Слава Метревели, Валентин Иванов, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, Михаил Месхи. Главный тренер: Гавриил Качалин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Евгеша Батиков

    не знал, что испанцы такие лошары)))

    10.07.2021

  • Спринт

    В 1960 году не было ни какого чемпионата Европы. Это первый розыгрыш Кубка Европы. Единственно - это был первый розыгрыш континентального титула для сборных команд стран Старого Света.

    10.07.2021