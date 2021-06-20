Берарди высказался о матче сборной Италии с Уэльсом на Евро-2020
17:20
Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Уэльса.
«У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на все сто процентов в каждой игре. Нам предстоит еще одно важное испытание, и мы будем играть только на победу» — приводит слова Берарди официальный сайт УЕФА.
После двух туров итальянцы лидируют в группе А с 6 очками. Валлийцы идут на второй строчке с 4 очками.
Матч Италия — Уэльс состоится 20 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/prematch/preview/
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