Берарди высказался о матче сборной Италии с Уэльсом на Евро-2020

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Уэльса.

«У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на все сто процентов в каждой игре. Нам предстоит еще одно важное испытание, и мы будем играть только на победу» — приводит слова Берарди официальный сайт УЕФА.

После двух туров итальянцы лидируют в группе А с 6 очками. Валлийцы идут на второй строчке с 4 очками.

Матч Италия — Уэльс состоится 20 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.