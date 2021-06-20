11-летний школьник из Тамбова потребовал от Черчесова гонорар за разбор игры сборной России

11-летний школьник из Тамбова Ренат Эктов потребовал от тренера сборной России Станислава Черчесова гонорар за разбор игры команды и советы перед предстоящим матчем с Данией.

Ранее мальчик выпустил видео с критикой сборной России после поражения команды от Бельгии (0:3) в первом туре Евро-2020.

«Станислав Саламович! Юный актив снова на связи. Не знаю, чьи советы вы слушаете — Бузовой, Киркорова или мои, но с финнами сыграли гораздо лучше! 5-3-1-1 в середине с ромбом. Одобряю!» - заявил парень в видео на YouTube-канале «7-17».

Далее Эктов перешел к аналитики игры сборной Дании.

«Так, теперь по поводу датчан. Скажу честно — сломал всю голову! Играют в быстрейший атакующий футбол. 4-2-3-1 с переходом на 3-5-2 или 4-3-3. Шикарный прессинг! Через короткий пас выходить не дают. Почти каждую атаку завершают ударом! В отличие от наших, только четверо варятся во внутреннем чемпионате. Остальные — в Англии, Италии, Германии и других лигах», - подметил юный аналитик.

Также 11-летним тамбовец добавил, что его советы хоть и сделаны из добрых побуждений, но не бесплатны.

«Бесплатные советы тут давать непросто. Поймите правильно. Подскажу лишь сохранить схему с пятью защитниками. Но вместо Баринова должен выйти Кудряшов. Таким образом вы сохраните первый пас и добавите надежность. Все! Дальше советы только через гонорар. Ну или, как вы говорите журналистам, готов рассказать все нюансы после окончания турнира. Если заинтересует — обращайтесь. Время еще есть. Напомню, предыдущие советы оказались рабочими. Примите правильное решение. Удачи!» - закончил Эктов.

Сборная России сыграет против Дании в понедельник, 21 июня, начало - в 22:00 (мск).