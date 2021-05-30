Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бензема поделился эмоциями от возвращения в сборную Франции

19:33
Теги:

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции, за которую не играл с 2015 года.

«Я не терял веру, не сдавался. Иначе меня бы тут не было. Был крайне разочарован ситуацией, переживал очень тяжело психологически.

На моем пути оказалось много преград. Это часть карьеры. Мне всегда приходилось бороться, и все это было во имя возвращения в сборную. И вот я вознагражден.

Сожаления всегда будут, но я хочу сказать, что прошлое уже позади, вернуться не выйдет. Важнее всего та работа, которую проделываю на футбольном поле. Я полностью сосредоточен на том, что я могу дать команде», - приводит слова Бензема Daily Mail.

33-летний нападающий был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9634515/Karim-Benzema-admits-exile-France-morally-tough-focused-max-Euros.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты и расписание матчей 30 мая
Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и сборная провалилась. Кошмар Белоруссии: она закончит ЧМ даже ниже Великобритании
Тухель после победы в финале Лиги чемпионов впервые встретился с Абрамовичем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд