Бензема поделился эмоциями от возвращения в сборную Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции, за которую не играл с 2015 года.

«Я не терял веру, не сдавался. Иначе меня бы тут не было. Был крайне разочарован ситуацией, переживал очень тяжело психологически.

На моем пути оказалось много преград. Это часть карьеры. Мне всегда приходилось бороться, и все это было во имя возвращения в сборную. И вот я вознагражден.

Сожаления всегда будут, но я хочу сказать, что прошлое уже позади, вернуться не выйдет. Важнее всего та работа, которую проделываю на футбольном поле. Я полностью сосредоточен на том, что я могу дать команде», - приводит слова Бензема Daily Mail.

33-летний нападающий был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.