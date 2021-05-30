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Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии перед Евро-2020

19:26
Тьерри Анри. Фото Reuters
Тьерри Анри. Фото Reuters
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Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии. 43-летний француз будет работать с командой на Евро-2020, сообщает Twitter национальной сборной.

Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».

Бельгия — первый соперник сборной России на Евро-2020. Игра между российскими и бельгийскими футболистами состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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