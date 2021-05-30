Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии перед Евро-2020
19:26
Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии. 43-летний француз будет работать с командой на Евро-2020, сообщает Twitter национальной сборной.
Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, после чего тренировал «Монако» и «Монреаль Импакт».
Бельгия — первый соперник сборной России на Евро-2020. Игра между российскими и бельгийскими футболистами состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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