Белотти: «Сборная Уэльса — это не только Бейл. Это очень хорошая команда»
Нападающий сборной Италии Андреа Белотти поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.
«Я рвусь на поле. У нас в команде все стремятся внести свой вклад в общее дело. Однако главная цель — пройти в турнире как можно дальше, и каждый из нас знает, что может быть полезен, если получит вызов от тренера.
Многие полагали, что Уэльс — самый легкий соперник в группе, но на данный момент он уступает в группе лишь нам. Это прекрасная команда, которая обыграла Турцию и добилась ничьей со Швейцарией. Матч будет тяжелым, так как валлийцы хорошо обороняются как команда. Встреча с ними станет хорошей проверкой.
Гарет Бейл? Это нападающий топ-класса, который выиграл Лигу чемпионов, забил много голов и здорово играл на высшем уровне. Но надо быть осторожными, поскольку сборная Уэльса — это не только Бейл. Там есть Рэмзи, есть Мур в атаке, Джэймс из «Манчестер Юнайтед». Это очень хорошая команда", — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/
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