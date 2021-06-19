Нападающий сборной Италии Андреа Белотти поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.

«Я рвусь на поле. У нас в команде все стремятся внести свой вклад в общее дело. Однако главная цель — пройти в турнире как можно дальше, и каждый из нас знает, что может быть полезен, если получит вызов от тренера.

Многие полагали, что Уэльс — самый легкий соперник в группе, но на данный момент он уступает в группе лишь нам. Это прекрасная команда, которая обыграла Турцию и добилась ничьей со Швейцарией. Матч будет тяжелым, так как валлийцы хорошо обороняются как команда. Встреча с ними станет хорошей проверкой.

Гарет Бейл? Это нападающий топ-класса, который выиграл Лигу чемпионов, забил много голов и здорово играл на высшем уровне. Но надо быть осторожными, поскольку сборная Уэльса — это не только Бейл. Там есть Рэмзи, есть Мур в атаке, Джэймс из «Манчестер Юнайтед». Это очень хорошая команда", — цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало — в 19:00 по московскому времени.