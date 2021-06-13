Бельгийские болельщики поддержали россиян, освиставших сборную Бельгии за коленопреклонение
Болельщики сборной Бельгии поддержали российских фанатов, освиставших игроков бельгийской команды за коленопреклонение перед игрой Евро-2020.
Сборная Бельгии встала на одно колено в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»). Сайт бельгийской газеты La Derniere Heure опубликовал новость о том, что российские фанаты освистали их команду, назвав решение зрителей «не лучшей идей». Несмотря на это, в комментариях к новости бельгийские фанаты выразили противоположное мнение.
Alcatrone Napouli: «Какие наши покорные, встают на колени».
Michel Meurice: «Мы уже устали от этой суеты с коленопреклонением».
Jo DM: «Они правы. Прекратите распространять на нас проблемы США».
Bern Vi: «Эта американская мода не очень популярна в России. Все жизни имеют значение, это очевидно».
Arthur Delfouille: «Проблема с этими жестами в том, что они защищают лишь жизни некоторых, а не всех».
Gobi Desert: «Пусть эти дьяволы сгниют! Вперед, Россия!»
Roger Collin: «Я полностью одобряю действия российских болельщиков. BLM — это движение в поддержку американского гангстера, который умер при задержании. Он совершил несколько нападений, ограблений, он находится под действием наркотиков во время ареста».
Frederic Dubois: «Это политический жест, который противоречит правилам УЕФА. Сборной Бельгии стоит воздерживаться от этих политических игр».
Francois Charrette: «Как это нелепо и стыдно! Русские правы, что освистывают это сомнительное действие».
Dom Van Snick: «Понимаю русских. Футбольные соревнования не должны быть отражением политики».
Матч Бельгия — Россия состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге. Бельгийская команда одержала победу со счетом 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.dhnet.be/sports/football/diablesrouges/les-supporters-russes-huent-les-diables-qui-mettent-un-genoux-a-terre-60c504c0d8ad581ce16542fb
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