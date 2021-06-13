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Бельгийские болельщики поддержали россиян, освиставших сборную Бельгии за коленопреклонение

11:58
Футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом матча против России. Фото Twitter
Футболисты сборной Бельгии встали на колено перед началом матча против России. Фото Twitter
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Болельщики сборной Бельгии поддержали российских фанатов, освиставших игроков бельгийской команды за коленопреклонение перед игрой Евро-2020.

Сборная Бельгии встала на одно колено в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»). Сайт бельгийской газеты La Derniere Heure опубликовал новость о том, что российские фанаты освистали их команду, назвав решение зрителей «не лучшей идей». Несмотря на это, в комментариях к новости бельгийские фанаты выразили противоположное мнение.

Alcatrone Napouli: «Какие наши покорные, встают на колени».

Michel Meurice: «Мы уже устали от этой суеты с коленопреклонением».

Jo DM: «Они правы. Прекратите распространять на нас проблемы США».

Bern Vi: «Эта американская мода не очень популярна в России. Все жизни имеют значение, это очевидно».

Arthur Delfouille: «Проблема с этими жестами в том, что они защищают лишь жизни некоторых, а не всех».

Gobi Desert: «Пусть эти дьяволы сгниют! Вперед, Россия!»

Roger Collin: «Я полностью одобряю действия российских болельщиков. BLM — это движение в поддержку американского гангстера, который умер при задержании. Он совершил несколько нападений, ограблений, он находится под действием наркотиков во время ареста».

Frederic Dubois: «Это политический жест, который противоречит правилам УЕФА. Сборной Бельгии стоит воздерживаться от этих политических игр».

Francois Charrette: «Как это нелепо и стыдно! Русские правы, что освистывают это сомнительное действие».

Dom Van Snick: «Понимаю русских. Футбольные соревнования не должны быть отражением политики».

Матч Бельгия — Россия состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге. Бельгийская команда одержала победу со счетом 3:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Дополнительная информация:

https://www.dhnet.be/sports/football/diablesrouges/les-supporters-russes-huent-les-diables-qui-mettent-un-genoux-a-terre-60c504c0d8ad581ce16542fb

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи