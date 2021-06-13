Бельгийские болельщики поддержали россиян, освиставших сборную Бельгии за коленопреклонение

Болельщики сборной Бельгии поддержали российских фанатов, освиставших игроков бельгийской команды за коленопреклонение перед игрой Евро-2020.

Сборная Бельгии встала на одно колено в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»). Сайт бельгийской газеты La Derniere Heure опубликовал новость о том, что российские фанаты освистали их команду, назвав решение зрителей «не лучшей идей». Несмотря на это, в комментариях к новости бельгийские фанаты выразили противоположное мнение.

Alcatrone Napouli: «Какие наши покорные, встают на колени».

Michel Meurice: «Мы уже устали от этой суеты с коленопреклонением».

Jo DM: «Они правы. Прекратите распространять на нас проблемы США».

Bern Vi: «Эта американская мода не очень популярна в России. Все жизни имеют значение, это очевидно».

Arthur Delfouille: «Проблема с этими жестами в том, что они защищают лишь жизни некоторых, а не всех».

Gobi Desert: «Пусть эти дьяволы сгниют! Вперед, Россия!»

Roger Collin: «Я полностью одобряю действия российских болельщиков. BLM — это движение в поддержку американского гангстера, который умер при задержании. Он совершил несколько нападений, ограблений, он находится под действием наркотиков во время ареста».

Frederic Dubois: «Это политический жест, который противоречит правилам УЕФА. Сборной Бельгии стоит воздерживаться от этих политических игр».

Francois Charrette: «Как это нелепо и стыдно! Русские правы, что освистывают это сомнительное действие».

Dom Van Snick: «Понимаю русских. Футбольные соревнования не должны быть отражением политики».

Матч Бельгия — Россия состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге. Бельгийская команда одержала победу со счетом 3:0.