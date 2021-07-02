Бельгия — Италия: Спинаццола получил травму во втором тайме
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил травму во второй тайме матча 1/4 финала чемпионата Европы против Бельгии.
Спинаццола пытался пробросить мяч мимо соперника и уйти от него на скорости, но неудачно наступил на левую ногу и сразу же показал, что ему потребуется замена.
Футболиста унесли с поля на носилках. Он не мог сдержать эмоции и расплакался прямо на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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