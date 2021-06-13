Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение сборной России в первом матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Коленки дрожат у нашей сборной, несмотря на подготовку, — сказал Баринов «СЭ». — Семенов допускал много ошибок. И посмотрите, ни одного точного ключевого пасса. Такое ощущение, что мы только отбивались. Много вопросов вызвала эта сборная, но что толку-то. Оценка одна — нет слов! Одни мысли и те неприличные. Мне кажется, наша сборная на собиралась побеждать бельгийцев. А потом налепили столько ошибок. Даже обсуждать их не хочется. Лучшее, на что рассчитывала сборная, отстоять ничью. Не получилось. Внутри все дрожало, что и сказалось на результате».

Баринов также считает, что в результат сборной России остается только верить.

«Надежда умирает последней. Остается только играть с финнами. Футбол такая штука. В трагическом матче финнов с датчанами, был один удар по воротам у победителя. Трудно сказать, что будет дальше. Нам остается только верить», — добавил Баринов.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Артем Бухаев)