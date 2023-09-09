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Азербайджан — Бельгия: смотреть трансляцию матча отбора Евро-2024

Азербайджан сыграет с Бельгией в матче отбора Евро-2024 9 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ромелу Лукаку, игрок сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

Сборная Азербайджана сыграет с командой Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Далга Арена» в Баку. Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало телетрансляции — 15.50 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Жители Азербайджана смогут посмотреть матч национальной команды на телеканале CBC Sport.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
09 сент, 16:00. Dalga Arena (Баку)
Азербайджан
Бельгия

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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