Азербайджан

Сборная Азербайджана сыграет с командой Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 9 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Далга Арена» в Баку. Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало телетрансляции — 15.50 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Жители Азербайджана смогут посмотреть матч национальной команды на телеканале CBC Sport.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года