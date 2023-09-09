Азербайджан — Бельгия и другие игры: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдут в субботу, 9 сентября. «СЭ» публикует расписание и список трансляций игр, время начала — московское.
В прямом эфире игры отбора чемпионата Европы будут также доступны на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2» и «Матч Футбол 3».
Расписание и трансляции матчей отбора Евро-2024 9 сентября 2023
Группа С
09 сентября. 19:00. Украина — Англия
Онлайн-трансляция
09 сентября. 21:45. Македония — Италия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ»
Группа F
09 сентября. 16:00. Азербайджан — Бельгия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
09 сентября. 21:45. Эстония — Швеция
Онлайн-трансляция
Группа I
09 сентября. 19:00. Андорра — Белоруссия
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»
09 сентября. 21:45. Румыния — Израиль
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч Премьер»
09 сентября. 21:45. Косово — Швейцария
Онлайн-трансляция / Прямой эфир — «Матч. Футбол 2»
О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.
Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года