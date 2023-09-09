Фернандеш: «Сборная Португалии приближается к финальному турниру Евро-2024, а это самое главное»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Так рад, что мы сегодня выиграли, а я забил гол, и это фантастика. Мы прекрасно знали, что это будет тяжелый матч. Сейчас мы приближаемся к финальному турниру, а это самое главное», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Португалия лидирует в таблице группы J, набрав 15 очков. На втором месте Словакия (10 очков).