Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:33

Фернандеш: «Сборная Португалии приближается к финальному турниру Евро-2024, а это самое главное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Так рад, что мы сегодня выиграли, а я забил гол, и это фантастика. Мы прекрасно знали, что это будет тяжелый матч. Сейчас мы приближаемся к финальному турниру, а это самое главное», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Португалия лидирует в таблице группы J, набрав 15 очков. На втором месте Словакия (10 очков).

Криштиану Роналду. Жуткий фол Роналду, драма Армении в Турции, совершенная Шотландия
Бруну Фернандеш
Футбол
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
На Украине найдено тело британца из интернационального легиона ВСУ
В ФРГ рассказали о реакции украинцев на провалы ВСУ
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду: «Очень важная победа в сложном матче»

Азербайджан — Бельгия и другие игры: расписание и трансляции матчей отбора Евро 2024
Новости
RSS RSS
Все новости