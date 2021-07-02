Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
19:29
Футболисты сборной Швейцарии отправили мяч в свои ворота в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании.
Это уже десятый автогол на Евро-2020. Стоит отметить, что в истории чемпионатов Европы на одном турнире только один футболист забивал 9 голов за весь чемпионат. Это сумел сделать знаменитый француз Мишель Платини в 1984 году.
Результаты опроса
проголосовало: 8240Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
Англия
14.1%
Испания
13.4%
Италия
37.6%
Бельгия
28.1%
Кто-то другой (напишу в комментариях)
6.7%
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