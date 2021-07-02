Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы

Футболисты сборной Швейцарии отправили мяч в свои ворота в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании.

Это уже десятый автогол на Евро-2020. Стоит отметить, что в истории чемпионатов Европы на одном турнире только один футболист забивал 9 голов за весь чемпионат. Это сумел сделать знаменитый француз Мишель Платини в 1984 году.