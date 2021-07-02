Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

«Датчане очень сильны как команда. Надо не проиграть им в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

Считаю, мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи", — цитирует Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания состоится 3 июля в Баку. Начало — в 19:0 по московскому времени.