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Главный тренер сборной Чехии — о матче с Данией: «Одна ошибка может решить судьбу встречи»

19:16
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2020 против Дании.

«Датчане очень сильны как команда. Надо не проиграть им в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

Считаю, мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи", — цитирует Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания состоится 3 июля в Баку. Начало — в 19:0 по московскому времени.

Чехия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-12a4fbd8982a-47301c3e0a82-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

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