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Сегодня, 20:45

Австрия — Бельгия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Австрия — Бельгия начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Бельгии.
Фото AFP

Сборная Австрии сыграет с командой Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе F 13 октября, в пятницу. Матч пройдет на стадионе Ernst-Happel-Stadion в Вене, Австрия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Бельгия

Следить за матчем Австрия — Бельгия в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21:35. Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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