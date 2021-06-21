Арнаутович — о победе Австрии над Украиной: «Я на седьмом небе от счастья»
21 июня 2021, 23:46
Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился впечатлениями после победу над Украиной (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.
«Я на седьмом небе от счастья. Столько людей сомневались в нас. Мы показали им! Мы знали, что это был будто финал. Все хотели этого, вы могли это видеть», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА со ссылкой на ORF.
Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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