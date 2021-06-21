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Дмитрий Губерниев — о сборной России: «Остались бы в раздевалке в перерыве»

21 июня 2021, 23:43
Далер Кузяев. Фото Reuters
Далер Кузяев. Фото Reuters
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ход матча группы B Евро-2020 Россия — Дания.

«Ух, 1-4!!! Остались бы в раздевалке в перерыве... А что думает товарищ Черчесов?» — написал в своем Telegram-канале.

К 85-й минуте встречи команда Станислава Черчесова проигрывает датчанам со счетом 1:4.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2372

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