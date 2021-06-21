Дмитрий Губерниев — о сборной России: «Остались бы в раздевалке в перерыве»
21 июня 2021, 23:43
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ход матча группы B Евро-2020 Россия — Дания.
«Ух, 1-4!!! Остались бы в раздевалке в перерыве... А что думает товарищ Черчесов?» — написал в своем Telegram-канале.
К 85-й минуте встречи команда Станислава Черчесова проигрывает датчанам со счетом 1:4.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 54493Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
37
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю