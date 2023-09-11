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Армения — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Армения сыграет с Хорватией в матче отбора Евро-2024 11 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Наир Тикнизян, игрок сборной Армении.
Фото Федерация футбола Армении

Сборная Армении примет сборную Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе D 11 сентября, в понедельник. Матч пройдет на Республиканском стадионе им. В.Саркисяна в Ереване (Армения). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы, статистика и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

В прямом эфире противостояние Армения — Хорватия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Телеэфир начнется в 18.50 по московскому времени. Также матч будет доступен на сайте matchtv.ru в разделе трансляции.

Жители Армении смогут посмотреть матч на телеканалах H1 и Fast Sports (Армения).

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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