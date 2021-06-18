Англия — Шотландия: стартовые составы на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Англии и Шотландии.
Англия: Пикфорд — Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт— Фоден, Кейн, Стерлинг.
Шотландия: Маршалл — Хенли, Тирни, Макгрегор — О'Доннелл, Макгинн, Мактоминай, Гилмор, Робертсон — Дайкс, Адамс.
Матч состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/
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