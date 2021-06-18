Англия — Шотландия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 18 июня, сборная Англии сыграет против Шотландии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе D с такими сборными, как Хорватия и Чехия.
В рамках Евро команды не играли уже 22 года. В последний раз, в отборе на Евро-2000, англичане победили соперника со счетом 2:1 по сумме двух матчей плей-офф.
За матчем Англия — Шотландия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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