Сегодня, 18 июня, сборная Англии сыграет против Шотландии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе D с такими сборными, как Хорватия и Чехия.

В рамках Евро команды не играли уже 22 года. В последний раз, в отборе на Евро-2000, англичане победили соперника со счетом 2:1 по сумме двух матчей плей-офф.

За матчем Англия — Шотландия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».