Англия обыграла Германию в плей-офф ЧМ/Евро впервые с финала ЧМ-1966

Сборная Англии обыграла сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Англичане обыграли немцев в матче плей-офф крупного турнира (Евро или ЧМ) впервые с 1966 года, когда они одолели сборную Западной Германии в финале чемпионата мира (4:2 ОТ).

Англия четырежды подряд проигрывала Германии в плей-офф за этот период времени.