Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Англия обыграла Германию в плей-офф ЧМ/Евро впервые с финала ЧМ-1966

21:13
Теги:

Сборная Англии обыграла сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Англичане обыграли немцев в матче плей-офф крупного турнира (Евро или ЧМ) впервые с 1966 года, когда они одолели сборную Западной Германии в финале чемпионата мира (4:2 ОТ).

Англия четырежды подряд проигрывала Германии в плей-офф за этот период времени.

Англия — Германия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция — Украина: прямая трансляция матча Евро-2020
Как Россия ответила на обвинения Нидерландов об истребителях
Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис
Скончался актер из сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля