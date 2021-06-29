Англия обыграла Германию в плей-офф ЧМ/Евро впервые с финала ЧМ-1966
21:13
Сборная Англии обыграла сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.
Англичане обыграли немцев в матче плей-офф крупного турнира (Евро или ЧМ) впервые с 1966 года, когда они одолели сборную Западной Германии в финале чемпионата мира (4:2 ОТ).
Англия четырежды подряд проигрывала Германии в плей-офф за этот период времени.
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