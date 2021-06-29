Англия и Германия завершили первый тайм нулевой ничьей

Первый тайм матча 1/8 финал Евро-2020 Англия — Германия завершился вничью — 0:0.

В концовке тайма Харри Кейн мог вывести англичан вперед, но не сумел нанести удар из выгодной позиции. В подкате мяч выбил Матс Хуммельс.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Она началась в 19.00 по московскому времени.