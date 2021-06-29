Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Англия и Германия завершили первый тайм нулевой ничьей

19:47
Теги:

Первый тайм матча 1/8 финал Евро-2020 Англия — Германия завершился вничью — 0:0.

В концовке тайма Харри Кейн мог вывести англичан вперед, но не сумел нанести удар из выгодной позиции. В подкате мяч выбил Матс Хуммельс.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Она началась в 19.00 по московскому времени.

Англия — Германия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина — Швеция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Британские солдаты высмеяли обеды в украинской столовой на учениях
Коллега Гулбиса назвал новую возможную причину смерти актера
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля