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Гинтер пропустит 1/4 финала Евро-2020 в случае победы Германии над Англией

19:41
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Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер получил желтую карточку на 25-й минуте матча 1/8 финал Евро-2020 с Англией. Он был предупрежден за попытку оспорить решение арбитра.

Из-за перебора карточек Гинтер не сыграет в 1/4 финала, если его команда одержит победу. Победитель этой пары сыграет со Швецией или Украиной.

Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.

Англия — Германия

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Евгений Петров все материалы автора

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