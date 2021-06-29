Гинтер пропустит 1/4 финала Евро-2020 в случае победы Германии над Англией

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер получил желтую карточку на 25-й минуте матча 1/8 финал Евро-2020 с Англией. Он был предупрежден за попытку оспорить решение арбитра.

Из-за перебора карточек Гинтер не сыграет в 1/4 финала, если его команда одержит победу. Победитель этой пары сыграет со Швецией или Украиной.

Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.