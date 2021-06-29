Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне.

Английская команда является единственным оставшимся участником турнира без пропущенных голов.

Англичанам забили всего 1 гол в 10 последних матчах. 31 марта подопечные Гарета Саутгейта пропустили в отборочном матче ЧМ-2022 против Польши (2:1).

В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с победителем матча между командами Швеции и Украины.