Алексей Сорокин: «Никто не заберет у Петербурга четвертьфинал Евро»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что город сохранит право на проведение матча 1/4 финала турнира, несмотря на рост распространения коронавируса.

— Многие беспокоятся, не отберут ли у Санкт-Петербурга четвертьфинал из-за роста заболеваемости коронавируса?

— Абсолютно все в порядке. Я призываю коллег не переживать, не поддаваться и не прислушиваться к странным сообщениям, которые долетают до вас. У нас есть заверения со стороны коллег из УЕФА, что все будет так, как было запланировано. Кто-то неправильно понял, и это дало почву для слухов. Никто ничего не забирает, тем более делать это поздно.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Город примет еще одну встречу турнира — четвертьфинальный матч, который состоится 2 июля. В нем сыграют победители игр Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.